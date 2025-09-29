L'ex allenatore viola, Cesare Prandelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno soffermandosi sulle difficoltà di inizio stagione della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Prandelli sicuro: “Pioli è inamovibile, la Fiorentina ritroverà la sua strada”
news viola
Prandelli sicuro: “Pioli è inamovibile, la Fiorentina ritroverà la sua strada”
Cesare Prandelli difende Pioli: "È un grande allenatore, saprà toccare le corde giuste. La Fiorentina ha rosa competitiva, ora serve trovare il gioco e la personalità".
Dall'esterno è sempre complicato cercare di capire certe situazioni. Pioli riuscirà a trovare la strada giusta, ha tanta esperienza ed è un ottimo allenatore, ma ci deve essere comunicazione per affrontare i problemi Gudmundsson mi lascia veramente perplesso; due anni fa era un giocatore strepitoso mentre adesso fa il compitino, quale è il problema? Segue troppo le indicazioni tattiche? o c'è altro? Kean non è lo stesso dell'anno scorso, Palladino aveva capito che lui doveva fare reparto da solo. Ecco in questi momenti devi fare tutte queste valutazioni. Concentrarsi più sull'aspetto umano o la tattica? L'aspetto umano è la priorità, Firenze è una piazza molto competitiva per ricca di pressioni ma poi vai in campo e devi giocare. Ripeto, Pioli è un grande allenatore, saprà sicuramente toccare le corde giuste. Adesso manca anche il tiro di gioco, quando il ritmo cala vengono fuori le personalità ma la Fiorentina deve lavorare su questo aspetto. La rosa della Fiorentina è completa e competitiva, arriverà il momento in cui Pioli prenderà delle decisioni e avrai titolari e riserve; da lì avrai anche una squadra con più personalità. Esonero? No, per me Stefano è inamovibile e non credo che queste voci arrivino dalla società. Sulla carta la squadra è molto competitiva, adesso devi trovare il sistema di gioco che esalti le qualità dei giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA