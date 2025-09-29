Viola News
Bocci: “Fiorentina squadra perduta. Doveroso fare un passo indietro”

Alessandro Bocci
Alessandro Bocci, ai microfoni di Radio Bruno, si è soffermato su questo avvio di stagione in salita per i viola
Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport. La sua opinione sul brutto avvio di stagione della Fiorentina di Stefano Pioli.

Credo che adesso la Fiorentina debba fare un grande passo indietro, basta parlare di obiettivi, Champions o altro. Ieri il Pisa meritava di vincere, per me il rigore era netto. Adesso bisogna resettare, e pensare partita dopo partita anche perché arrivano partite molto toste. Adesso bisogna cancellare ogni tipo di pressione a questa squadra che si sente perduta, e lo vedi negli sguardi vuoti dei giocatori. Se in questa squadra non si accendono Gud e Fagioli, che sono i giocatori più tecnici, fatichi a fare il salto di qualità. Il gioco non c'è e  i singoli non ti aiutano, la speranza è che Pioli riesca a trovare la strada giusta. La nota positiva è che ieri, anche nei momenti bui, la squadra ha tenuto botta e lottato. La partita di Conference? Se la Fiorentina è questa ogni partita è difficile; bisogna sperare nella scintilla.

