Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport. La sua opinione sul brutto avvio di stagione della Fiorentina di Stefano Pioli.
Bocci: “Fiorentina squadra perduta. Doveroso fare un passo indietro”
Alessandro Bocci, ai microfoni di Radio Bruno, si è soffermato su questo avvio di stagione in salita per i viola
Credo che adesso la Fiorentina debba fare un grande passo indietro, basta parlare di obiettivi, Champions o altro. Ieri il Pisa meritava di vincere, per me il rigore era netto. Adesso bisogna resettare, e pensare partita dopo partita anche perché arrivano partite molto toste. Adesso bisogna cancellare ogni tipo di pressione a questa squadra che si sente perduta, e lo vedi negli sguardi vuoti dei giocatori. Se in questa squadra non si accendono Gud e Fagioli, che sono i giocatori più tecnici, fatichi a fare il salto di qualità. Il gioco non c'è e i singoli non ti aiutano, la speranza è che Pioli riesca a trovare la strada giusta. La nota positiva è che ieri, anche nei momenti bui, la squadra ha tenuto botta e lottato. La partita di Conference? Se la Fiorentina è questa ogni partita è difficile; bisogna sperare nella scintilla.
