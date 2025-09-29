Pres. Pisa, Corrado: “Siamo orgogliosi. Episodi arbitrali letti a nostro sfavore”

Giuseppe Corrado , Presidente del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Nel parlare della prestazione della sua squadra nel derby con la Fiorentina si è soffermato sulle decisioni arbitrali che hanno suscitato più di qualche dubbio.

Rimpianto per i disordini? No, come ho detto a inizio partita il rimpianto è stato non avere la curva della Fiorentina dentro lo stadio che ha deciso di disertare per il prezzo del biglietto ma io ho già spiegato che suddividiamo le partite in 3 fasce. L'atmosfera è stata comunque molto bella, siamo molto orgogliosi di quanto stiamo facendo.