Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Nel parlare della prestazione della sua squadra nel derby con la Fiorentina si è soffermato sulle decisioni arbitrali che hanno suscitato più di qualche dubbio.
Pres. Pisa, Corrado: "Siamo orgogliosi. Episodi arbitrali letti a nostro sfavore"
Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, commenta il derby con la Fiorentina: soddisfatto della prestazione, ma amareggiato per le decisioni arbitrali giudicate incoerenti.
Sono contento per la prestazione della squadra e del lavoro di Gilardino, ma allo stesso tempo anche amareggiato. Non siamo mai stati messi sotto, anzi giocandocela anche alla pari ma poi ci ritroviamo con meno punti di quanto ci meritiamo. La nostra linea è non lamentarsi delle decisioni arbitrali nel posto partita ma siamo un po' amareggiati per il rigore non concesso, specialmente dopo quanto successo a Napoli. Tutte le emittenti hanno ammesso gli errori arbitrali ma le partite non si decidono con le decisioni arbitrali. Nella sfida contro la Fiorentina ci sono stati due episodi con un'interpretazione totalmente diversa: il gol è stato annullato per un tocco di mano, ma dopo un giocatore della Fiorentina la tocca col braccio in area ma non è rigore. Ripeto, non mi sento di attaccare gli arbitri, ma a distanza di così poco tempo più episodi sono stati letti a nostro sfavore.
Rimpianto per i disordini? No, come ho detto a inizio partita il rimpianto è stato non avere la curva della Fiorentina dentro lo stadio che ha deciso di disertare per il prezzo del biglietto ma io ho già spiegato che suddividiamo le partite in 3 fasce. L'atmosfera è stata comunque molto bella, siamo molto orgogliosi di quanto stiamo facendo.
