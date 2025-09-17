Caressa: “Contro il Napoli Pioli doveva cambiare prima. Fazzini deve essere titolare”

Il noto giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa su YouTube ha analizzato Fiorentina-Napoli:
Il noto giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha analizzato la partita della Fiorentina contro il Napoli
I primi 25-30 minuti del Napoli a Firenze mi hanno impressionato, Conte ha dimostrato di essere un allenatore straordinario, perchè cambia a seconda dell’avversario che ha di fronte. La Fiorentina è stata presa uomo su uomo e lo strapotere fisico del Napoli nei duelli ha reso impossibile opporsi per i viola.
Forse Pioli ha un po’ ritardato nel cambiare le cose. La Fiorentina ha trovato in Fazzini soprattutto il giocatore che deve essere titolare e può darle molto. Nel primo tempo il Napoli però è stato troppo superiore. Hojlund viene da delle difficoltà allo United ma mette insieme caratteristiche di Lukaku e Osimhen, sa tenere palla ma anche giocare in profondità: ha gamba e forza fisica che in Italia fanno la differenza.
