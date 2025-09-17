Scanagatta: “Nono sono preoccupato. Pioli? Presto per accusarlo”

Ubaldo Scanagatta, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Il suo commento:
Il commento di Ubaldo Scanagatta sulla Fiorentina targata Stefano Pioli
Ora dobbiamo battere il Como. La Fiorentina è migliorata, non bisogna preoccuparci. Sogniamo di arrivare quarti, ma accontentiamoci anche dei primi sei posti. Pioli? E' presto per accusarlo. Abbiamo la frenesia di celebrare o distruggere l'allenatore. E' sbagliata la mentalità. E' giusto pretendere qualcosa in più vista la rosa.
