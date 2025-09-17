Viola News
Scanagatta: “Nono sono preoccupato. Pioli? Presto per accusarlo”

Il commento di Ubaldo Scanagatta sulla Fiorentina targata Stefano Pioli
Redazione VN

Ubaldo Scanagatta, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Il suo commento:

Ora dobbiamo battere il Como. La Fiorentina è migliorata, non bisogna preoccuparci. Sogniamo di arrivare quarti, ma accontentiamoci anche dei primi sei posti. Pioli? E' presto per accusarlo. Abbiamo la frenesia di celebrare o distruggere l'allenatore. E' sbagliata la mentalità. E' giusto pretendere qualcosa in più vista la rosa.

