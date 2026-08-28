Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, trasmissione di Simon Pagnini. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina.
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Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7, trasmissione di Simon Pagnini. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina.
Sono rimasto un po' deluso dalla trasferta di Roma nonostante il fatto che sia una squadra ancora in costruzione. Al di là del gioco, sembrava che la Roma andasse ad un'altra velocità. Poi alcune scelte non mi hanno particolarmente convinto, ma siamo ancora all'inizio quindi è inutile fare processi. Adesso però la Fiorentina deve iniziare a fare punti il prima possibile e domani è una buona occasione, ma sicuramente vi vuole una Fiorentina migliore. Previsioni per la stagione? Potenzialmente può lottare per l'Europa, ma c'è una concorrenza molto forte.
Kean
Fu un rischio per la Fiorentina ma è stato ampiamente ripagato dai gol di Kean. Ha grandissime potenzialità, ma non mi è piaciuto il suo comportamento. Capisco la volontà del calciatore e che il Como al momento sia una piazza appetibile ma non puoi comportarti così. A questo punto la Fiorentina può fare un'affare; l'ha pagato 15 e ne prende 40. Adesso però l'importante è avere il sostituto. Zirkzee? E' un ottimo calciatore ma ma non è un goleador, dipende come intendi sfruttarlo d devi avere una squadra che esalti le sue caratteristiche.
Atta e Oulai
Per ciò che ha fatto vedere lo scorso hanno è stato il colpo più importante del mercato. Mi piace molto anche Oulai, quando è entrato nel secondo tempo aveva tutt'altro passo.
Mastantuono
Sul fatto che sia un talento non ci sono dubbi, adesso deve calarsi nella nostra realtà. Lui deve mettersi nelle condizioni migliori e la squadra deve fare altrettanti, altrimenti rischi che si perda.
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