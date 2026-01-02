Caputi: “Adesso serve una Fiorentina provinciale. Vanoli deve fare delle scelte”

"Qualcosa deve cambiare. Di questo passo la Fiorentina va dritta in Serie B e sarebbe qualcosa di clamoroso. Non è facile resettare quando parti per un obiettivo importante e ti ritrovi nei bassifondi. La Fiorentina deve giocare come una provinciale, per poi puntare sulle intuizioni dei singoli. La sfida contro la Cremonese sarà complessa, proprio perché i grigiorossi hanno una fisionomia di gioco chiara e definita. Al contrario, in casa viola l'impressione è che esistano problemi profondi all'interno dello spogliatoio: la sensazione è quella di un gruppo slegato, dove ognuno sembra pensare per sé invece di remare verso un obiettivo comune. Se l'anno scorso la Fiorentina era abilissima a capitalizzare gli errori avversari, in questa stagione non sembra riuscire nulla. Pesano enormemente, inoltre, i gol mancanti di Moise Kean e la flessione nel rendimento di De Gea.