Cappellini avvisa: “De Gea è un leader, sarebbe una follia perderlo per Mandas”

Stefano Cappellini analizza l'arrivo di Viery dal Gremio e le prossime mosse sul mercato della Fiorentina di Paratici

Alessio Vannini 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 15:00)

Il giornalista Stefano Cappellini è intervenuto su Radio Bruno per dare un suo parere sulle mosse di mercato di casa viola e non solo. Ecco le sue parole:

"Viery ha ottime referenze, ma la cosa che mi colpisce maggiormente in positivo è il fatto che il mercato della Fiorentina sia partito subito con un colpo così importante sul piano economico. Questo è il segno evidente che Paratici può lavorare su un budget di assoluto livello, potendo fare acquisti senza avere la stringente necessità di dover prima vendere per fare cassa. Questa, a ben vedere, è la vera grande notizia per l'ambiente viola. Poi è chiaro che qualcuno in rosa verrà ceduto, ma intanto la prima vera operazione è arrivata in entrata e con cifre pesanti."

Gli esterni — "Adesso Paratici dovrà fare un grande lavoro sugli esterni d'attacco. Nel 4-3-3 di Grosso serviranno ali forti, capaci di garantire numeri alti in zona gol e che siano brave nel saltare l'uomo. Non sarà affatto un compito facile, anche perché la Fiorentina attualmente non ha in rosa giocatori con queste specifiche caratteristiche. Paratici sta lavorando molto sotto traccia, e non è escluso che si stia muovendo con questa stessa riservatezza anche per quanto riguarda gli esterni offensivi; d'altronde lui conosce benissimo le dinamiche del calcio mondiale."

De Gea — "Un'altra questione cruciale riguarda la porta: spero vivamente di vedere ancora De Gea come titolare nella prossima stagione. Parliamo di un portiere di primissimo livello, che a Firenze ha già dimostrato di essere un leader assoluto e una persona estremamente intelligente. Non sono affatto convinto che sul mercato sia così facile trovare un numero uno superiore allo spagnolo. Mi auguro che la questione legata all'ingaggio non diventi il fattore decisivo per la scelta finale: sarebbe una vera follia perderlo per andare a prendere Mandas."