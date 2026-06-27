Ascari promuove Viery: “Mi ricorda Juan Jesus. Si integra con Pongracic”

Il procuratore Eugenio Ascari è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sul nuovo acquisto viola direttamente dal Brasile

Alessio Vannini 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 14:44)

L'agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano, Eugenio Ascari è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sul nuovo acquisto della Fiorentina, Viery dal Gremio. Ecco le sue parole:

"Quello della Fiorentina su Viery è stato un buon investimento. Parliamo di un calciatore già affermato e molto conosciuto in Brasile. Se la società avesse fatto passare altro tempo, la cifra sarebbe salita ancora: 17 milioni possono sembrare tanti per un ragazzo del 2005, ma in realtà si tratta di un investimento futuribile per un giocatore che ha già collezionato più di 40 partite con il Gremio e che ha vinto il campionato Gaucho. La cifra, quindi, è assolutamente congrua. Se guardiamo al passato, i rimpianti sono altri: a gennaio del 2025 Comuzzo valeva tra i 30 e i 35 milioni di euro, la Fiorentina rifiutò l'offerta del Napoli e nel giugno successivo arrivò poi la proposta della squadra araba. Viery, a differenza di altre scommesse, ha già dimostrato sul campo di valere la cifra spesa."

Le sue caratteristiche — "Tatticamente è un giocatore duttile, perché a inizio carriera ha giocato anche da terzino sinistro, e per questo scenario mi ricorda molto Juan Jesus. È un difensore bloccato, che non ha spiccate qualità offensive; anche strutturalmente parliamo proprio di un centrale puro. I suoi punti di forza sono l'anticipo e il gioco aereo. Ogni tanto accusa qualche attimo di distrazione, un aspetto che dovrà necessariamente migliorare perché in Italia se ti manca la concentrazione anche solo per un minuto rischi subito di subire gol."

Il mercato — "Viery si integra comunque benissimo con Pongracic, perché il croato è un destro naturale mentre il brasiliano è un sinistro. Proprio per questo motivo lo spazio di Ranieri a Firenze potrebbe diminuire di molto, e non escludo che la Fiorentina possa decidere di privarsene davanti alla giusta offerta. In generale, la squadra ha la necessità di cambiare molto per migliorare il livello qualitativo della rosa. Paratici dovrà essere bravo a non depauperare le finanze del club, riuscendo comunque ad alzare il tasso tecnico. Di sicuro, gente come Beltran, Sohm e Richardson ha ormai finito il proprio tempo a Firenze."