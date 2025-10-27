"Mi aspettavo di più da La Penna, anche perché è un possibile profilo internazionale. Ancora non riesce a ingranare però. La gara di ieri era complessa, comunque, dal punto di vista tecnico. Gli episodi? I falli di mano sono i più difficili da giudicare. L'arbitro decide in base alla presunta volontarietà. Ieri il Var secondo me ha lavorato molto bene. Il contatto tra Sabiri e Bernardeschi? Per me non è da rigore. Il contrasto è laterale sullo scarpino, ma non tutti i contatti sono fallosi. C'è una porzione di scarpino dove si parla di centimetri, francamente non l'avrei dato nemmeno io. Inter-Fiorentina? Designazione azzeccata. Arbitrerà Sozza, un arbitro sicuro, e questo aiuterà in questo momento di tensioni".