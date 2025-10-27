Bucchioni: “Pioli? Cambi disperati. Ma il problema è la nave senza comandante”

L'opinione del noto giornalista.

Redazione VN 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 21:58)

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato oggi su 30esimo su Italia 7. Le sue parole sul momento di crisi della Fiorentina.

"Sono molto preoccupato. Speravo che Pioli potesse risolvere questa situazione, credevo che fosse l'elemento giusto per far fare il salto a questa squadra, ma non è stato così. C'è una grande delusione. In Conference League sembrava esserci stato un miglioramento, ma i viola sono stati messi a nudo dal Bologna. Se facciamo una comparazione tra la rosa della Fiorentina e quella dei rossoblu, poi, sarebbe nettamente migliore la prima. Abbiamo visto invece una squadra smarrita, impaurita. Qualcosa di negativo sta succedendo, al di là del risultato. Vedendo il nervosismo di Pioli, poi, sono ancora più preoccupato".

Sui singoli e sui cambi di Pioli — "Fagioli passeggia, Nicolussi Caviglia non è niente di più di un buon giocatore, Gosens è calato, Pablo Marì sta sbagliando quasi sempre. La Fiorentina è in mezzo al guado, in certi momenti non sa proprio cosa fare. Anche le sostituzioni di Pioli, poi, danno l'idea della disperazione. Basti vedere la mossa Sabiri. Perché non mettere Fazzini?".

Sui problemi nella società viola — "Il problema non è solo Pioli. Il problema è anche l'assenza di Rocco Commisso, che è sempre stato centrale in questo progetto calcistico. Anche le dichiarazioni di Pradè, ultimamente, hanno destabilizzato l'ambiente e non hanno dato un'idea di fermezza. Ferrari? Un dirigente come lui non deve permettersi di rispondere ai tifosi, è in torto. Con il calcio lui c'entra poco. Ad ogni modo, il problema è la nave senza comandante, deve tornare Rocco Commisso".