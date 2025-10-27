L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato a TMW Radio della panchina della Fiorentina:
Di Chiara: "Pioli? Così non va, ma aspetterei la prossima sosta"
Di Chiara: “Pioli? Così non va, ma aspetterei la prossima sosta”
"Col Bologna si è vista tanta confusione, anche panico nel momento del 3-0 poi annullato"
E' chiaro che io aspetterei la sosta per vedere la situazione, ma che la squadra non si stia esprimendo è evidente. Col Bologna si è vista tanta confusione, anche panico nel momento del 3-0 poi annullato. Ho visto ansia, confusione. Aspetterei però, anche perchè chi prendi in questo momento? Si sono visti dei segnali contro la Roma, ma sei lì in fondo in un campionato scarso, e questo è anche da considerare. Sostituto? Spero sempre che Pioli ritrovi il bandolo della matassa. Ma così non puoi andare avanti, è chiaro.
