L'unico 10 viola Giancarlo Antognoni, ai microfoni di Radio Bruno, ha ricordato così al suo ultimo saluto Raffaello Paloscia, storico giornalista fiorentino scomparso nei giorni scorsi.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Antognoni ricorda Paloscia: “Mi difendeva, e ti metteva sempre a tuo agio”
news viola
Antognoni ricorda Paloscia: “Mi difendeva, e ti metteva sempre a tuo agio”
Il ricordo di Raffaello Paloscia da parte di Giancarlo Antognoni.
"Lo ho conosciuto tanti anni fa, quando arrivai a Firenze. Faceva parte della cerchia dei giornalisti migliori di Firenze. Avevo un ottimo rapporto con lui, ci veniva sempre dietro ed a volte mi difendeva anche. Non potevo mancare al suo ultimo saluto. I giornalisti di un tempo erano diversi, c'era un rapporto molto più amichevole, e Raffaello ti metteva sempre a tuo agio per parlare di calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA