Antognoni ricorda Paloscia: “Mi difendeva, e ti metteva sempre a tuo agio”

"Lo ho conosciuto tanti anni fa, quando arrivai a Firenze. Faceva parte della cerchia dei giornalisti migliori di Firenze. Avevo un ottimo rapporto con lui, ci veniva sempre dietro ed a volte mi difendeva anche. Non potevo mancare al suo ultimo saluto. I giornalisti di un tempo erano diversi, c'era un rapporto molto più amichevole, e Raffaello ti metteva sempre a tuo agio per parlare di calcio".