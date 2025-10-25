Addio a Raffaello Paloscia, decano del giornalismo e voce storica della Fiorentina

È scomparso a 97 anni Raffaello Paloscia. L’ Associazione Stampa Toscana e il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi lo ricordano come un maestro di stile e professionalità, sempre lontano dalle polemiche e vicino allo sport vero.

Nato a Urbino nel 1928, iniziò al Corriere dello Sport prima di approdare a La Nazione, dove contribuì alla nascita del celebre “giornale del lunedì”. Caporedattore della redazione sportiva, ha raccontato tutti i momenti storici della Fiorentina , dai due scudetti alle grandi sfide europee, diventando voce e memoria del club viola.

Collaborò anche con Stadio e il Corriere della Sera, e fu opinionista televisivo per molti anni. Nel 2023 ricevette la Penna d’Oro e fu inserito nella Hall of Fame del Museo Fiorentina. Un ringraziamento che oggi tutto il giornalismo toscano rinnova: “Grazie Raffaello, anche per quello che sei stato”.