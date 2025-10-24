Flachi: “La Fiorentina è partita male, ma c’è un lato positivo. Vi spiego”

Francesco Flachi, ex attaccante viola ha analizzato il momento viola, trovando anche un lato positivo della falsa partenza della squadra di Pioli

Redazione VN 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 17:32)

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Calcionews24, dove ha analizzato il momento che sta attraversando la squadra viola:

"La Fiorentina non è partita bene, ma c'è un lato 'positivo'. Quando i problemi arrivano subito c'è tutto il tempo di capirli e recuperare i punti persi. E' una squadra che ha cambiato molto, quindi ha bisogno di tempo per trovare la vera identità. Per uscire da dei momenti negativi, delle volte può bastare una vittoria."

Sul Bologna — "E' una squadra guidata molto bene da Italiano. Sta acquistando esperienza anno dopo anno. Nell'ambiente rossoblù c'è grande entusiasmo e questo può bastare ad ottenere risultati inaspettati."