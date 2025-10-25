Stadio Franchi, FdI attacca la Giunta: “Firenze ha diritto di sapere”

I consiglieri di Fratelli d’Italia sulla situazione dello Stadio Franchi

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 15:24)

Prosegue la discussione politica attorno ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. A intervenire, dai banchi dell’opposizione a Palazzo Vecchio, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Angela Sirello e Matteo Chelli, che criticano duramente la gestione delle informazioni da parte dell’amministrazione comunale.

“Apprendiamo dalla stampa che il cronoprogramma aggiornato dei lavori di riqualificazione dello stadio Franchi sarà reso noto solo la prossima settimana con una determina dirigenziale nonostante sia già in possesso dell’amministrazione. Questa somministrazione parziale dell’informazione nel tempo è sintomo di un grave problema di trasparenza e comunicazione che affligge questa Giunta, ormai sempre più asserragliata nella sua torre d’avorio e lontana dalla città”.

I due consiglieri non risparmiano critiche nemmeno all’assessore Giorgio: “Ieri anche lui ha voluto dire la sua. Mancava solo qualcuno che aggiungesse altro ‘nulla’ al ‘nulla’ di questi mesi”.

Infine, Sirello e Chelli chiedono chiarezza sui fondamenti economici e giuridici che permetterebbero di indicare il 2029 come termine ultimo dei lavori, quando “mancano ancora 45 milioni di euro” e non è stata “bandita la gara per il secondo lotto”.

“Dopo le sonore bocciature sul piano della realtà e il disimpegno dell’ex sindaco, per questa amministrazione è giunta l’ora di darsi alla cristallomanzia. Ora non resta che una bella lezioncina di trasparenza, libertà e democrazia in Consiglio comunale, giusto per completare il quadro dell’ipocrisia”.