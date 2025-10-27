Il preparatore: “Troppa tattica, serve intensità. Kean l’unico in forma”

"Oggi quando si parla di metodologia di allenamento bisogna pensare in maniera diversa rispetto a 15 anni fa. Il mondo del calcio è cambiato, ed anche velocemente. Mentre prima si poteva impostare un programma, ora non esistono suddivisioni, perché i calciatori vanno e vengono, vanno in nazionale, il mercato termina a fine agosto, e quindi è difficile programmare con i vecchi schemi. I due campionati più intensi in Europa sono la Premier League e la Championship. Ciò significa che in Inghilterra ci si allena per giocare a quei ritmi lì. Ciò non succede in altri campionati, dove le squadre allenano di più la tattica. Questo determina un calo fisico in gara ed una non predisposizione all'altissima intensità. Ieri, comunque, Kean sembrava in grande condizione, pur al cospetto di un Lucumì in grande forma. È la caratteristica però di un solo giocatore".