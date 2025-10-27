Bocci: “Il Bologna sembrava il Real Madrid. Il problema viola è psicologico”

Le parole del giornalista sulla crisi viola: problema psicologico o di condizione fisica?

Redazione VN 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 18:52)

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sul momento difficile della Fiorentina.

"Non dovrebbe stare in quella posizione in classifica la Fiorentina per i valori che ha. Ieri il Bologna sembrava il Real Madrid, la Fiorentina è stata fortunata. I rossoblu hanno dimostrato di essere in una condizione migliore dei viola. Ad ora, la Fiorentina non mi sembra una squadra con personalità. Credo che sia un problema di condizione psicologica, che a sua volta inficia sulla condizione fisica. C'è troppo spazio tra un reparto e un altro poi, così non si va da nessuna parte. L'unico conforto sta nella reazione di cuore degli ultimi minuti".

Su Gosens e sui principi di gioco della Fiorentina — "Gosens secondo me non sta bene, non si spiega sennò il suo calo. Come lui altri giocatori stanno deludendo. Credo, poi, che questa estate tutti abbiamo sottovalutato i principi di gioco: il calcio di Pioli è più vicino a quello di Italiano, non è andato in continuità con l'idea di gioco di Palladino".

Sul centrocampo viola — "Servirebbe Kone della Roma a centrocampo, serve sostanza e fisicità nella mediana viola. Detto questo, ad ora a centrocampo metterei Fazzini, Nicolussi Caviglia e Fagioli, anche se contro il Bologna quest'ultimo è stato estremamente deludente. Inoltre, il problema di questo centrocampo sarebbe la poca fisicità. Mi auguro che Sohm faccia vedere qualcosa in più poi, sennò sarebbe una delusione totale".