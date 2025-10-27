Cecchi: “Le parole di Pioli sono preoccupanti. Ieri solo carattere e fortuna”

Stefano Cecchi è intervenuto quest'oggi a Radio Bruno dopo il pari fra Fiorentina e Bologna. Queste le sue parole:
Le dichiarazioni di Pioli sono la cosa che mi preoccupa di più. Io non credo che la squadra giochi contro l'allenatore, assolutamente. Guardate come tutti erano in piedi mentre Dodò stava per calciare quell'ultimo pallone. Ma la Fiorentina ieri per l'ennesima volta non ha giocato. E se Pioli mi dice che abbiamo giocato alla pari mi viene da chiedere che cosa gli sia successo. La Fiorentina non ha fatto la partita. Ha pareggiato per il carattere e per la fortuna. Dopo questa partita mi resta solo la confuzione. Io sono un ottimista per natura, ma oggi fatico a trovare un lato positivo. Giusto il carattere, ma si tratta di una semplice fiammella nel buio pesto.
