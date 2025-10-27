Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ripa su Ferrari dg: “Per me doveva essere solo una soluzione ponte”

Pareri

Ripa su Ferrari dg: “Per me doveva essere solo una soluzione ponte”

Ripa su Ferrari dg: “Per me doveva essere solo una soluzione ponte” - immagine 1
L'ex viola parla della complicata situazione in casa viola
Redazione VN

L'ex viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina dopo il pareggio col Bologna:

Quando le cose non girano nel modo migliore, entrano in camoo anche situazioni particolari come cortocircuiti comunicativi. Oggi purtroppo non c'è gioco e non ci sono risultati. Questo porta ad una fragilità generale. Quando è mancato Barone si è deciso per una scelta interna, ma per me doveva essere soltanto una soluzione ponte. Oggi servirebbe la voce del presidente, che dia un segnale, indipendentemente che sia di continuità o di cesura. Non abbiamo sentito parlare Commisso e questo sta mancando.

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Sentite Mauro: “Problema bomber in Italia: il 9 azzurro gioca nella Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA