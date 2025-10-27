L'ex Napoli e Juve Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Radio 1 dove ha parlato così a proposito della situazione degli attaccanti in Italia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Mauro: “Problema bomber in Italia: il 9 azzurro gioca nella Fiorentina”
L'opinione
Sentite Mauro: “Problema bomber in Italia: il 9 azzurro gioca nella Fiorentina”
L'ex Juve parla della situazione degli attaccanti in Italia
Non ci sono più gli attaccanti di una volta. Pensare che la Juventus debba puntare su David, un buon giocatore ma niente di più, era qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. E non mi pare che nelle altre squadre il centravanti sia il calciatore più determinante. Il centravanti titolare della Nazionale gioca nella Fiorentina, e Retegui è finito a giocare nei Paesi arabi. Questo dice molto: i nostri ragazzi fanno fatica a trovare spazio nelle prime tre o quattro squadre, non riescono più a confrontarsi con i livelli più alti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA