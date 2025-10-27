Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Mauro: “Problema bomber in Italia: il 9 azzurro gioca nella Fiorentina”

L'opinione

Sentite Mauro: “Problema bomber in Italia: il 9 azzurro gioca nella Fiorentina”

Massimo Mauro
L'ex Juve parla della situazione degli attaccanti in Italia
Redazione VN

L'ex Napoli e Juve Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Radio 1 dove ha parlato così a proposito della situazione degli attaccanti in Italia:

Non ci sono più gli attaccanti di una volta. Pensare che la Juventus debba puntare su David, un buon giocatore ma niente di più, era qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. E non mi pare che nelle altre squadre il centravanti sia il calciatore più determinante. Il centravanti titolare della Nazionale gioca nella Fiorentina, e Retegui è finito a giocare nei Paesi arabi. Questo dice molto: i nostri ragazzi fanno fatica a trovare spazio nelle prime tre o quattro squadre, non riescono più a confrontarsi con i livelli più alti.

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Amoruso: “Pioli va cambiato, non c’è organizzazione. Ma per prendere chi?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA