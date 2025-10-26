Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Pioli va cambiato, non c’è organizzazione. Ma per prendere chi?”

news viola

Amoruso: “Pioli va cambiato, non c’è organizzazione. Ma per prendere chi?”

amoruso
Il parere dell'ex viola sul momento complicatissimo della Fiorentina
Redazione VN

Intervenuto nel post partita di Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così della prestazione della Fiorentina: "Da quanto tempo è che la squadra deve capire che c'è da soffrire? L'intervista di De Geala dice lunga su cosa vedono i calciatori nello spogliatoio, ma il problema non lo scopriamo oggi. E' vero che c'è stata una reazione nel secondo tempo, ma il Bologna se l'è intortata da sola.

In questo momento però è dura vedere qualcosa di positivo, non c'è un movimento... Credo che il tecnico vada cambiato, perché non si vede un'organizzazione, una difesa che non mantiene le distanze e le posizioni, a centrocampo non vinciamo un contrasto. Io società, se sono Commisso o Pradè, devo cercare di salvare la barca. In caso di cambio serve una persona capace di conoscere il calcio italiano e certe situazioni pericolanti, è chi c'è?".

Leggi anche
De Gea sincero: “Potevamo perdere 6-0. Bene in Conference? Lì livello basso”
Pioli (Dazn): “Stavolta non abbiamo mollato. Kean bene sia con Dzeko che con Gud”

© RIPRODUZIONE RISERVATA