Amoruso: “Pioli va cambiato, non c’è organizzazione. Ma per prendere chi?”

Intervenuto nel post partita di Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così della prestazione della Fiorentina: "Da quanto tempo è che la squadra deve capire che c'è da soffrire? L'intervista di De Gea la dice lunga su cosa vedono i calciatori nello spogliatoio, ma il problema non lo scopriamo oggi. E' vero che c'è stata una reazione nel secondo tempo, ma il Bologna se l'è intortata da sola.

In questo momento però è dura vedere qualcosa di positivo, non c'è un movimento... Credo che il tecnico vada cambiato, perché non si vede un'organizzazione, una difesa che non mantiene le distanze e le posizioni, a centrocampo non vinciamo un contrasto. Io società, se sono Commisso o Pradè, devo cercare di salvare la barca. In caso di cambio serve una persona capace di conoscere il calcio italiano e certe situazioni pericolanti, è chi c'è?".