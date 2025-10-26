De Gea sincero: “Potevamo perdere 6-0. Bene in Conference? Lì livello basso”

Intervistato da Dazn, il portiere viola David De Gea ha parlato da leader dopo il pareggio in rimonta contro il Bologna: "Come si esce da questo momento? Dobbiamo crederci di più tra di noi, sappiamo anche per i tifosi che è difficile perché non arriva la vittoria ma dobbiamo rimanere positivi. Oggi non abbiamo giocato una grande partita, anche se di fronte avevamo il Bologna che è una buona squadra. Alla fine però è un buon punto perché la partita era quasi persa, ma è vero che siamo un po' in difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare e a credere tutti nella stessa direzione, facendo tutti tutto quello che possiamo fare per la Fiorentina".

"Fiorentina diversa tra campionato e Conference? Il livello di queste due squadre che abbiamo affrontato in Conference è più basso rispetto alla Serie A. Abbiamo giocato bene in Conference, ma in campionato non siamo gli stessi perché è più dura, giochiamo contro squadre forti. Siamo molto in difficoltà e questo si sente anche nello spogliatoio: l'unica ricetta è lavorare e lottare partita dopo partita. Contestazione durissima? Dopo il 3-0 pensavamo di poter perdere 6-0, poi non so perché ha annullato il gol ma abbiamo preso fiducia e per poco non vinciamo. La verità è che potevamo perdere facilmente ma abbiamo disputato dei buoni ultimi 25 minuti. Tutti dobbiamo far un po' di più, e anche se non è facile per i tifosi dobbiamo andare tutti nella stessa direzione".