Pioli (Dazn): “Stavolta non abbiamo mollato. Kean bene sia con Dzeko che con Gud”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico viola Stefano Pioli ha commentato così Fiorentina-Bologna: "Quel pallone lanciato via sull'errore di Dodò? La visuale che avevo io era di uno spazio dove si poteva fare gol, purtroppo non c'è riuscito ed è un peccato perché per la voglia di non mollare lo meritavamo. Mi prendo la grande voglia di non arrendersi mai e di giocare, quando vai sotto così dimostri che non è un momento facile ma proprio per questo la squadra ha meritato questa rimonta, questo punto e ci crede. Sicuramente i cambi ci hanno fatto bene, dato energia davanti, sulle fasce e in mezzo. Dobbiamo avere più energia, il Bologna è stato bravo a vincere duelli sulle seconde palle e questo non ti permette di avere l'inerzia della partita.

Con le due punte abbiamo lavorato meglio, Gud ha lavorato bene, ci hanno messo tutti attenzione, volontà, e in questo abbiamo fatto un salto in avanti perché nelle partite precedenti abbiamo mollato alle prime difficoltà. Kean con un altro attaccante? Moise ha fatto benissimo anche nel primo tempo contro Lucumì, ha fatto bene sia con Gudmundsson che con Dzeko, per lui non è un problema giocare con l'uno o con l'altro ma di equilibrio e soprattutto di arrivare alla vittoria in campionato. Dobbiamo pensare a noi stessi, ora ci aspetta la partita con l'Inter ma dobbiamo interpretare le gare come una possibilità di migliorare la nostra classifica. Sappiamo che dovremo soffrire, ma abbiamo le qualità per fare male a un avversario del genere".