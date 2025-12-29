Budel: “Calciatori ignari della situazione. Serve far gruppo col mister per colmare il vuoto societario”

Alessandro Budel, ex centrocampista passato anche dal Parma, ha fatto il suo intervento ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport usando queste parole per commentare il pessimo momento della Fiorentina, soprattutto alla luce della sconfitta di sabato:
La partita della Fiorentina con l'Udinese aveva facilitato la ripresa della squadra; poi la sconfitta col Parma, segno della ricaduta: quello è un gol che non puoi prendere così facilmente. In mezzo al campo manca dinamicità, servono giocatori dalla corsa lunga che aiutino i compagni in ogni reparto, giocatori di gamba. Fortini, quando gioca, ha mille pressioni: Vanoli dovrebbe aspettare a farlo giocare. La situazione è complicata, lui è giovane: non possiamo aspettarci che faccia sempre la scelta giusta.
Vanno presi gli interpreti giusti a Gennaio, anche se l'ossatura della squadra dovrebbe già esserci, poiché non c'è più tempo. Il campionato che deve fare ora la Fiorentina è completamente diverso da quelle che erano le prospettive: forse i giocatori non si sono resi conto del pericolo che corrono, la serie B. Con 3/4 innesti che portano positività all'ambiente si può svoltare: serve anche far gruppo con l'allenatore per colmare almeno un po' il vuoto societario, perché poi sono i giocatori col mister che scendono in campo e andare in Serie B sarebbe un fallimento per la carriera di questi calciatori.
