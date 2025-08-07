Le parole dell'opinionista Marco Bucciantini durante il filo diretto al Pentasport di Radio Bruno:
news viola
Bucciantini: “Sohm porta energia ed equilibrio. Nicolussi Caviglia mi piace”
"La zona Champions è meno blindata di qualche anno fa. Mi aspetto di più dal Milan. Però l'Atalanta ha perso qualcosa in zona gol. Roma, Fiorentina, Lazio e Milan possono sognare la Champions League. In partenza, è difficile trovare squadre che chiudono la corsa al terzo e quarto posto. Credo che la Fiorentina potrà lottare per stare intorno alla Champions. Manca ancora qualcosa sul mercato."
Sohm—
"Mi piace, è un giocatore che da energia ed è nella rosa della Svizzera. Regala equilibrio e partecipa alle due fasi. Non è ancora finito il mercato. Spero che Mandragora resti. In attacco manca un giocatore e forse un difensore veloce. Credo che la scelta di Sohm sia stata condivisa dalla società e dal tecnico. Alcune sue caratteristiche mi piacciono. Hugo Larsson, tra tutti i nomi che avevo sentito, era quello che più mi intrigava. Non sono deluso dall'acquisto di Sohm, anzi sono contento del suo arrivo."
Mandragora e Nicolussi Caviglia—
"Nicolussi Caviglia è un giocatore diverso da Mandragora. Mi piace il centrocampista del Venezia. Perdere l'ex Torino adesso vorrebbe dire, salutare un centrocampista forte. Nicolussi è un giocatore che vede il gioco e tira bene da fuori aria. Ha caratteristiche che all'interno della Fiorentina mancano. Mi piacerebbe vedere entrambi in viola."
© RIPRODUZIONE RISERVATA