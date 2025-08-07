Bucciantini: “Sohm porta energia ed equilibrio. Nicolussi Caviglia mi piace”

"La zona Champions è meno blindata di qualche anno fa. Mi aspetto di più dal Milan. Però l'Atalanta ha perso qualcosa in zona gol. Roma, Fiorentina , Lazio e Milan possono sognare la Champions League. In partenza, è difficile trovare squadre che chiudono la corsa al terzo e quarto posto. Credo che la Fiorentina potrà lottare per stare intorno alla Champions . Manca ancora qualcosa sul mercato."

Sohm

"Mi piace, è un giocatore che da energia ed è nella rosa della Svizzera. Regala equilibrio e partecipa alle due fasi. Non è ancora finito il mercato. Spero che Mandragora resti. In attacco manca un giocatore e forse un difensore veloce. Credo che la scelta di Sohm sia stata condivisa dalla società e dal tecnico. Alcune sue caratteristiche mi piacciono. Hugo Larsson, tra tutti i nomi che avevo sentito, era quello che più mi intrigava. Non sono deluso dall'acquisto di Sohm, anzi sono contento del suo arrivo."