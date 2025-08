Ecco i giocatori da comprare per una Fiorentina da Champions

Vice Kean e vice Dodò, che incognite

Passando all’attacco, al netto di chi deve uscire e in qualche modo uscirà (Beltran e non solo), con il 2-1 o l’ 1-2, servono almeno cinque giocatori. Oggi sono tre, ma come visto, nel ruolo di sottopunta all’occorrenza possono in teoria giocare Fazzini o Ndour, ma anche Fagioli. Quello che manca proprio è un vice Kean, una punta centrale e sappiamo bene che la Fiorentina lo sta cercando. Sui nomi circolati per ora non si stanno stringendo trattative, questa sembra una operazione last minute, quando i prezzi si abbasseranno. Sugli esterni se a sinistra Parisi è un vice Gosens credibile, a destra manca un vice Dodò. Zortea? Costa. L’operazione non è matura, c’è concorrenza, ma il ruolo andrà comunque coperto. Infine ci metto anche un difensore centrale. Sono cinque, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Mari e Viti. Più due giovanissimi come Kospo e Kouadio che mi piacciono molto, ma devono ancora fare un pezzo di percorso. In più in questo calcio vedo qualche difficoltà in Pablo Mari, ottimo giocatore di posizione più che di movimento. Forse è anche colpa della preparazione, ma un difensore in più, rapido e di personalità potrebbe far comodo. Vedremo come andrà a finire, una squadra che vuole crescere deve avere un doppione per ruolo più cinque giovani da tenere caldi. La fortuna della Fiorentina è che la squadra è fatta all’ottanta per cento e su questi innesti necessari si può ragionare di più. Ho la sensazione che queste e altre operazioni si faranno e non solo in uscita, Pioli è il garante della volontà di crescere.