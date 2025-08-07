Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Apolloni (ex Parma): “Ecco cosa manca a Sohm. Pioli l’ha osservato molto”

news viola

Apolloni (ex Parma): “Ecco cosa manca a Sohm. Pioli l’ha osservato molto”

Apolloni (ex Parma): “Ecco cosa manca a Sohm. Pioli l’ha osservato molto” - immagine 1
L'opinione di Luigi Apolloni, primatista di presenze con il Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Simon Sohm
Redazione VN

Luigi Apolloni, primatista di presenze con il Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Pioli ha osservato molto Sohm, essendo anche lui di Parma. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto, un calciatore con caratteristiche importanti. È bravo sia nella fase difensiva che offensiva. È un giocatore che non si vede molto in campo ma si sente. Lui deve lavorare molto sulla continuità, è la sua pecca. Ha spesso pause durante la partita, qui deve crescere per dare spessore alla squadra. Difesa? Vedo un Ranieri sempre più al centro. Pongracic è un giocatore importante che sta facendo bene. La Fiorentina è una squadra equilibrata, sta venendo una difesa a tre per mantenere entrambe le fasi. Kean? Ha dimostrato cose importantissime, adesso tocca a Gudmundsson. Punto molto su loro due.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA