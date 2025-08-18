Bucciantini: “Big ancora dei cantieri, vorrei che la Fiorentina qualcosa azzardasse”

Le parole dell'opinionista Marco Bucciantini durante il Pentasport di Radio Bruno in merito a vari temi legati alla Fiorentina

Redazione VN 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 21:14)

Le parole dell'opinionista Marco Bucciantini durante il filo diretto al Pentasport di Radio Bruno:

"In Serie A stanno accadendo tante cose. Il Napoli ha perso il proprio bomber, l'Inter stanno ancora cercando il grande colpo. Il Milan deve ancora prendere il centravanti. La Juventus si sta accontentando. Insomma, le più grandi devono fare i colpi veri, non di assestamento. Nella settimana in cui comincia il campionato in tante squadre sono ancora dei "cantieri"."

Il mercato — "La Fiorentina ha cominciato benissimo la campagna acquisti, adesso siamo in attesa delle cessioni e degli ultimi acquisti. L'attacco viola è lo stesso dell'anno scorso più Dzeko. Per migliorare servirà un centravanti in più. Le cessioni servirebbero per avere delle nuove risorse economiche da usare sul mercato. Penso, che per la grossa difficoltà delle altre, mi monta l'idea che ci possa essere una grande occasione in questa stagione e quindi vorrei che la Fiorentina qualcosa azzardasse."

Pioli — "La Fiorentina deve migliorare nell'efficacia del gioco. Lo farà trovando velocità e condizione. La cosa che più fa la differenza è il buon umore che è nato attorno a Pioli. E' il suo punto di forza, quello di creare squadre e ambienti. Sono cose che portano punti alla fine della stagione. Per migliorare la formazione titolare servirebbe un giocatore molto forte. Mi piacerebbe vedere un difensore veloce in più a Firenze."