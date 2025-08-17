Zazzaroni su Lukaku: “L’infortunio preoccupa. Il Napoli cerca un altro nove”

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Romelu Lukaku, costretto a lasciare l’amichevole di Castel di Sangro per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L’attaccante belga, con ogni probabilità, salterà l’esordio ufficiale di sabato contro il Sassuolo a Reggio Emilia.
La preoccupazione riguarda soprattutto la durata dello stop, come segnalato dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sui social. «Preoccupa l’infortunio di Lukaku, il mio Lukakone: il Napoli pensa al prestito di un centravanti», ha scritto su Instagram. Se gli esami dovessero confermare un’assenza prolungata, gli azzurri potrebbero rivedere le mosse di mercato. La società non esclude di intervenire con l’arrivo di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo.
