Beppe Iachini conosce molto bene Simon Sohm. L'ha fatto crescere a Parma e adesso, se lo gusta con la maglia della Fiorentina. La Nazione ha intervistato l'ex allenatore viola per parlare proprio del centrocampista di Stefano Pioli:
Iachini su Sohm: "Lo vedo in questo ruolo. Può fare come Loftus-Cheek al Milan"
Iachini dice la sua sull'arrivo di Simon Sohm alla Fiorentina
Se a Stefano serviva un centrocampista con quelle caratteristiche, ha messo in rosa un ottimo giocatore. Sohm è un elemento completo, duttile e può occupare - bene - più posizioni. Può fare bene in tre situazioni tattiche. Può fare la mezz'ala in un centrocampo a tre, sta alla grande in mezzo in una linea a quattro, proprio come il 3-4-1-2, ma è anche un buon trequartista. Addirittura trequartista? Sì. Sohm può giocare alle spalle delle due punte. Certo non stiamo parlando di un trequartista... leggero, da movimenti stretti. Un tipo che ne so... alla Zola. Lui ha caratteristiche diverse, ha la gamba, la consistenza fisica e può fare un lavoro - per arrivare ai giocatori che ha avuto Pioli in quel ruolo - come Loftus-Cheek. O guardando indietro, un centrocampista alla Perrotta. Non è, insomma, un Nicolussi Caviglia».
Dunque, Sohm può essere un motore potente del centrocampo, con, magari, una buona propensione alla finalizzazione?
Sarebbe ingiusto dargli responsabilità nella ricerca del gol, ma è altrettanto vero che con la gamba che ha e con i movimenti che può fare quando spunta in area, la porta sa trovarla. Posizioniamolo ancora meglio: accanto a lui, Pioli dovrà comunque e sempre mettere un centrocampista con fantasia e piedi buoni? Esatto. Un centocampista con le sue qualità si accompagna alla perfezione con chi fa girare la palla. Fa possesso palla e ovviamente ha il Dna di chi sa far ripartire l'azione. O inventarsi la giocata. Quindi la coppia Fagioli-Sohm è già una coppia giusta? Pioli ha voluto un giocatore come lo svizzero proprio per abbinarlo con chi in questo momento ha la possibilità di creare gioco e accendere la squadra. Se c'è una definizione con cui sintetizzare le doti di Sohm, questa è? Eclettico. Giocatore eclettico».
Lei come se lo ricorda nella stagione nel suo Parma?
lo arrivai in autunno e lui era a Parma da qualche mese. Era giovanissimo, aveva 19 anni, ma volli capire in fretta le sue qualità e quindi dargli spazio. Ottimo carattere, tanta propensione a voler crescere, nel Parma l'ho utilizzato, come ho detto prima, sia nel centrocampo a tre a che a quattro. Fino a fargli fare il trequartista. Carattere? Ottimo ragazzo. Uno che, vista appunto la giovanissima età, pensava a crescere, crearsi opportunità. Ha sempre lavorato duro e con grande impegno. Credo che arrivi a Firenze al massimo della maturità e anche per questo dico a Pioli che la Fiorentina si è messa in casa una pedina preziosa. Magari pagandolo tantino, non crede? Il mercato decide i prezzi. Sohm è un giocatore che può assomigliare molto a centrocampisti che nel calcio di oggi hanno prezzi da sballo, esagerati.
Rivediamo uno dei suoi allenamenti con Sohm: ci ricordi un consiglio particolare che dava a quel ragazzino di 19 anni che voleva diventare un campione.
Allora, lui è un bravo ragazzo. Diciamo anche un buono, così... così in campo gli dicevo di continuare a fare alla grande le cose che gli riuscivano ma anche di tirare fuori un po' di... cazzimma. Se è arrivato dove è arrivato e adesso può correre con una squadra con la Fiorentina, sicuramente l'ha tirata fuori. Con lei, a Parma, una volta spuntato fra i titolari, giocò quasi sempre, sarà cosi anche con la Fiorentina? lo lo feci titolare e praticamente non l'ho più tolto. Mi piace ribadirlo: Sohm è uno di quei giocatori che se si mette in moto nella direzione giusta, poi fai fatica a cambiarlo. A far posto a qualcun altro....Dunque, l'amico Pioli può essere già soddisfatto e dire che il mercato, sulla mediana, è chiuso? Un allenatore (se la ride ndr) questo non lo dirà mai, mi creda.
