Bucchioni su Dodò: “Un giocatore triste diventa controproducente. Ecco cosa farei”

"Vedrei in viola un centrale come Tomori, un profilo come quello dell'inglese. La Fiorentina ha tanti difensori statici. Comuzzo lo avrei venduto a gennaio . Con 30 milioni avrei preso due difensori da 15 milioni, visto che i centrali che si trovano a quel prezzo sono forti. Credo che la Fiorentina stia cercando di comprare sia Bernabé che Sohm dal Parma. Ovviamente ci sono anche altre alternative."

Dodò?

"Se non dovesse essere convinto al 100% di rimanere in viola, lo farei partire con tranquillità. Un giocatore triste nello spogliatoio diventa controproducente, soprattutto per il nuovo percorso di Stefano Pioli. Andrebbe venduto, ma non dove vuole lui, ma nella squadra che offre la cifra migliore. Così vengono fatte le trattative da una grande società"