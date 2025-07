CorSport su Pioli: “Lui chiaro. Progetto ambizioso sì, illusioni no”

Attraverso i canali ufficiali del club, Pioli ha ribadito la sua determinazione nel voler contribuire alla crescita della squadra, puntando su una base solida e su una struttura all’avanguardia come il Viola Park. Il senso di responsabilità nei confronti della città e della tifoseria è stato centrale nelle sue prime dichiarazioni: “Firenze e la Fiorentina rappresentano qualcosa di particolare per me”, ha affermato, sottolineando quanto rivedere volti noti lo abbia fatto sentire davvero nel posto giusto per ripartire.

Il nuovo corso, per Pioli, dovrà tradursi in una Fiorentina competitiva, capace di esprimere un calcio che piaccia a chi lo gioca e a chi lo guarda, con determinazione e identità. Il tecnico non ha venduto sogni, ma ha promesso impegno, passione ed entusiasmo quotidiano: “Lavoreremo per dare il massimo e ottenere le migliori soddisfazioni possibili”. Un messaggio chiaro che ha già risuonato come musica per i tifosi viola, pronti a sostenere la squadra in una nuova stagione carica di attese. Lo scrive il Corriere dello Sport.