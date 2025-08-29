Bucchioni: “Parisi in difficoltà e Comuzzo non è adatto al calcio di Pioli”

"In mezzo si è preferito prendere Sohm e Nicolussi Caviglia e non un unico giocatore, già strutturato caratterialmente"

Redazione VN 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 19:35)

Enzo Bucchioni è intervenuto per commentare le vicende di casa Fiorentina, nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:

Comuzzo? "È vittima di una vicenda di mercato che non può non distrarlo. In più credo che non sia adatto al calcio che vuole Pioli, e lo ha capito. Per il tecnico a turno i difensori devono far ripartire l'azione in modo pulito".

Parisi? "È in evidente difficoltà, non l'ho mai visto giocare ai livelli di Empoli da quando è in viola. Tra le note positive metto Fazzini che ogni volta che è entrato in campo ha dato dimostrazione di essere vivo È giovane, ma è più avanti di Ndour che comunque va tutelato perché ha solo 21 anni".

Dzeko? "Non può essere un problema, è stato preso per portare esperienza. Lasciamolo lavorare in pace, è una risorsa. Sa come muoversi, ora è un po' imballato ma arriverà".

Centrocampo? "Si è preferito prendere Sohm e Nicolussi Caviglia e non un unico giocatore, già strutturato caratterialmente. Il centrocampo ha soluzioni, se comincia a muoversi che per il momento si è visto statico. Nelle rotazioni, salvo Gudmundsson e Kean, ci vedo tanto ricambio. La palla al piede di questa gestione è il monte ingaggiche frena gli acquisti. Sono convinto che dopo i quindici giorni di sosta per le nazionali si vedrà una buona squadra. Ha margini di crescita, si è rinforzata anche nelle seconde linee e si vedrà il calcio di Pioli, siamo solo ad agosto".