Amoruso: “Fagioli e Nicolussi insieme, ora non c’è fluidità. Bene Fazzini”

"C'è bisogno di far viaggiare la palla più veloce, l'opzione di far giocare insieme Nicolussi e Fagioli non la scarterei"

Redazione VN 29 agosto - 19:34

L'opinionista ed ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato della gara di ieri, ospite del "Pentasport" in onda su Radio Bruno:

Sofferenza? "Troppa, il secondo è stato un eurogol anche bello da vedere. Ciò che ha sbilanciato il tutto è stato il primo, l'errore di Comuzzo e l'atteggiamento troppo attendista della squadra e l'approccio molle. La costruzione da dietro ha visto poco movimento, l'unico che dava sfogo al poco che si è visto è Fazzini. Servono soluzioni che ti dà l'uomo senza palla, la valutazione di schierare due attaccanti e due trequartisti potrebbe dare maggiori punti di riferimento".

Rimonta? "Dopo lo 0-2 bravi a tenere lì gli ucraini e non rischiare più. Sarebbe servita una partenza differente, la gestione poi è stata buona, ma hai dovuto mettere i titolari per farlo. Difficoltà? Dovremmo essere più pronti, ma non lo siamo ancora. Era vitale il passaggio del turno, il campionato è già iniziato. Mi aspettavo qualcosa in più nello sviluppo di gioco. C'è bisogno di far viaggiare la palla più veloce, l'opzione di far giocare insieme Nicolussi e Fagioli non la scarterei. Hai una doppia opzione, dipenderà dalla partita e dall'avversario che andrai ad affrontare. Il Torino non ti farà i regali domenica, una partita brutta e complicata con loro reduci dal 5-0 rimediato dall'Inter".

Pioli cambierà qualcosa? "Credo di sì, non credo che Piccoli possa limitarsi ad essere solo la riserva di Kean, hai molte più cartucce di riserva. Se riesci a trasformarle in qualcosa di vero e proprio, hai maggiori opzioni. Fazzini lo puoi tenere in campo, ma deve avere anche compiti difensivi, con corsa all'indietro. Per giocare con Kean, Piccoli e Gudmundsson insieme serve un'altra organizzazione. Fazzini ha fatto vedere buone cose, Ndour così rientra in quello che è il suo ruolo: corsa e fisico".