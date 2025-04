Brovarone: “Le scelta di Kean sarà determinata dalla società. Ecco chi riscatterei”

"E' un peccato non aver preso 9 punti nelle ultime tre partite. Mi è piaciuto molto il fatto che dopo aver preso il 2-2 al 60', la squadra non è crollata, anzi, ha provato a vincere la partita. Non ho capito i cambi di Palladino. Gudmundsson? Non era un giocatore da togliere, sono rimasto stupito dalla sostituzione. Capisco che Beltran è un giocatore più difensivo che può coprire anche gli spazi. Soprattutto perché sul 2-2 magari c'era la volontà di proteggere il risultato."