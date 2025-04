Malusci: “Ndour non è entrato nel modo giusto. Gudmundsson non deve uscire mai”

Palladino e Gudmundsson

"Non toglierei mai Gudmundsson dal campo, almeno che non me lo chieda lui. Può sempre cambiare le partite da un momento all'altro. Palladino deve far coesistere Beltran, Gudmundsson e Kean. Credo che Palladino stia riprendendo in mano la Fiorentina. Come i calciatori, anche i giovani allenatori possono sbagliare. E' stato bravo a compattare nuovamente la squadra, dopo le difficoltà avute qualche mese fa."