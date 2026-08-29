Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato delle sfide contro Roma e Frosinone
VIDEO VN - Terim: "Firenze è casa mia, il viola è nel cuore"
Bernardo Brovarone, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato della sfida contro il Frosinone:
100 anni è un traguardo, un'emozione. È stato incredibile il primo assaggio sui lungarni. Fiorentina-Frosinone? Avremmo dovuto essere tutti concentrati per la festa, invece dopo la partita di Roma siamo rimasti scioccati. Il Frosinone contro la Juventus ha fatto una bella partita. L'allenatore si è preso le sue responsabilità in conferenza stampa. C'è molta qualità nel gruppo, serve tempo ma devono dare delle risposte. Grosso ha lavorato con la squadra quasi fatta dall'inizio della prestazione.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ex viola
Vanoli: “Firenze mi manca 11 su 10. Meritavo di restare alla Fiorentina"
Radio e tv
Ferrari: "Giornata speciale, stasera serve una grande prestazione"
Calciomercato
Di Marzio: "Fiorentina su Gnonto, trattativa in corso con il Leeds"
Video
VIDEO VN - Gonzalo: "Mastantuono è forte, ma con i centrali italiani è dura"
Video
VIDEO VN - Paulo Sousa: "Ritorno? Mai stato vicino, ma ci sono stati contatti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti