Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato delle sfide contro Roma e Frosinone

Redazione VN
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Bernardo Brovarone, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato della sfida contro il Frosinone:

100 anni è un traguardo, un'emozione. È stato incredibile il primo assaggio sui lungarni. Fiorentina-Frosinone? Avremmo dovuto essere tutti concentrati per la festa, invece dopo la partita di Roma siamo rimasti scioccati. Il Frosinone contro la Juventus ha fatto una bella partita. L'allenatore si è preso le sue responsabilità in conferenza stampa. C'è molta qualità nel gruppo, serve tempo ma devono dare delle risposte. Grosso ha lavorato con la squadra quasi fatta dall'inizio della prestazione.
ROMA VS FIORENTINA

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