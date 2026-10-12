"Fagioli è discontinuo"

Redazione VN
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Stefano Borghi, giornalista e commentatore televisivo, ha analizzato Genoa-Fiorentina sul proprio canale YouTube, soffermandosi sulle difficoltà dei viola:

La Fiorentina ha avuto problemi troppo grandi a inizio campionato per vederli risolti solo con il cambio di allenatore. La situazione con Grosso erano insostenibile, ma ci sono ancora lacune insite che si porterà dietro questa squadra, come gli errori in difesa. Sono errori di costruzione della squadra. A Genoa la Fiorentina ha fatto errori individuali grossolani e inaccettabili per una squadra che vuole puntare all'Europa. Poi dopo ha cercato di arraffare per cercare il pareggio, ma non ci è riuscita. Farà tanta fatica a togliere i difetti che ha la squadra Vanoli. Oulai non il giocatore che è. Fagioli è discontinuo. Ndour l'unico che fa qualcosa di continuo, su di lui devi costruire".
GENOVA STADIO LUIGI FERRARIS SERIE A FIORENTINA VS GENOA

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