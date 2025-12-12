Alessandro Bocci ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno, usando queste parole dopo la vittoria di ieri sera contro la Dinamo Kiev:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Vanoli presente per la prima volta. Questa viola non batte il Verona”
news viola
Bocci: “Vanoli presente per la prima volta. Questa viola non batte il Verona”
Vi proponiamo le parole di Alessandro Bocci al Pentasport rispetto alla partita di ieri sera.
La Conference è un'altra dimensione rispetto al campionato: la Fiorentina ha 5 vittorie, tutte in questa competizione. La squadra viola che abbiamo visto in campo ieri sera, non batte il Verona che ha vinto con l'Atalanta. L'aver giocato di giovedì non deve essere una scusa per domenica, ma mi auguro che questa vittoria possa aver alleggerito un po' la testa e il morale di tutti.
Sulla partita e i cambiamenti visti ieri—
Ieri ho visto un buon aiuto alla squadra da parte dei subentrati, in particolare Gudmundsson. A centrocampo, il migliore è stato Richardson - mi riferisco al secondo tempo - , Nicolussi Caviglia quasi inesistente e lento. Bisogna lavorare sulle prossime due partite casalinghe: Verona e Udinese. In questo momento io giocherei con la difesa a 4, con Comuzzo e Ranieri. Mentre se dobbiamo giocare a 3, Pongracic lo metterei centrale. Kouame ha dato una grande spinta: non penso sia pronto a giocare 90' ma potrebbe far comodo alla squadra.
Il coraggio di Vanoli—
Per la prima volta, ieri Vanoliha dato segno della sua presenza: ha avuto coraggio. Mi è sembrato anche più calmo e più lucido, i suoi cambi hanno riequilibrato le cose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA