Malusci: “A nessuno la garanzia di titolarità. Difesa a quattro è la svolta”

Alberto Malusci, ex difensore viola, ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno commentando così la vittoria di ieri:
Le parole di Alberto Malusci al Pentasport di oggi dopo la vittoria di ieri in Conference League.
Anche io mi "ribello". Prestazione di sabato a Reggio Emilia è stata vergognosa, la squadra deve ripartire dalla vittoria di ieri sera. Il modulo degli ultimi 25 minuti ha cambiato le cose, è chiaro che col Verona ci deve essere molta più convinzione in campo. Fagioli non rende perché la squadra no palleggia; in più non abbiamo esterni: l'anno scorso Dodo e Gosens erano da 7,5 tutte le partite....
Su Vanoli e le sue scelte—
Vanoli era un terzino di grande forza e qualità, un giocatore importante, che ha vinto. Adesso non abbiamo bisogno di giocatori che non aiutano la squadra: la garanzia del posto non la deve avere nessuno, dipende tutto dai risultati della settimana di allenamento. Questa squadra ha qualche elemento di qualità, anche se questi non collaborano. Io sposerei la difesa a 4, poiché anche ieri ho visto un netto miglioramento. I giocatori che ieri sono stati "adattati", l'hanno fatto bene, anche se il cambiamento me lo sarei aspettato qualche settimana fa.
Cosa fare col Verona?—
Col Verona metterei : Comuzzo terzino destro, Pongracic, Viti, Parisi, Fortini, Kouame e in mezzo al campo Richardson -che ieri ha fatto bene- Mandragora o Sohm, e davanti Kean con Gudmundsson. Parte tutto dalla difesa: l'1 contro 1, i colpi di testa...
