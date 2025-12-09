Bernardo Brovarone è stato ospite negli studi del Pentasport.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Sassuolo la fotografia del disordine viola. Servono decisioni forti”
news viola
Brovarone: “Sassuolo la fotografia del disordine viola. Servono decisioni forti”
L'opinione di Bernardo Brovarone ospite al Pentasport di Radio Bruno sul caos in casa Fiorentina
Ciò che abbiamo visto sul rigore a Reggio Emilia è la fotografia del disordine che c'è; Sassuolo è la pagina peggiore di questa stagione. Pradé è andato via il giorno prima della partita con il Lecce, ma quello è stato l'inizio della fine; era l'unico uomo di calcio presente all'interno della società. Da quello che raccontano Goretti voleva venire via, secondo voi quale è il motivo? Probabilmente perché non era libero di fare ciò che voleva; un po' come successo con Burdisso, ma queste persone devono prima imparare il mestiere invece di lamentarsi. Se guardo il quadro societario della Fiorentina sento un "brividino". Barone era un uomo di grande personalità che ha dato l'anima alla Fiorentina, ma secondo me non aveva ben chiaro cosa è veramente il calcio.
Vanoli—
Non voglio essere precoce nei giudizi, ma Vanoli mi ha sorpreso in negativo, sul campo non abbiamo visto praticamente nulla inoltre la gestione della partita è un qualcosa di molto delicato e l'allenatore deve incidere. Quando ho letto la formazione di Reggio Emilia non ci volevo credere, in rosa hai pedine che potrebbero accendersi con qualche cambiamento invece sembra che si stia facendo solo passi indietro. Fossi stato in Vanoli avrei portato la difesa a 4, ma non perché non puoi giocare a 3 ma perché il tuo centrocampo è troppo vulnerabile. L'unico giocatore fisico che può essere schierato davanti alla difesa a contrastare è Sohm, poi schieri due centrocampisti tecnici come Fagioli e Fazzini. Lui ha dimostrato di non essere riuscito a sistemare le cose
Servono scelte forti—
Dodò, Mandragora e Ranieri, per una serie di motivi, devono andare in panchina. Adesso è il momento delle scelte forti; chi ha fatto il teatro sono capitano e vice capitano. In situazioni come queste spesso sono le figure che vanno per la maggiore a creare problemi. La soluzione è: o si mettono d'accordo per uscire da questa situazione, oppure devi fare fuori le mele marce. Ma in questa lista non ci metto Kean.
© RIPRODUZIONE RISERVATA