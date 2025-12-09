Direttore CorFio: “Fiorentina nel caos, la società deve intervenire”

Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport. Le sue dichiarazioni:
Le minacce arrivate ai giocatori e alle loro famiglie è un punto gravissimo di una crisi che si trascina da settimane. La partita col Sassuolo ha degli strascichi di litigi nello spogliatoio, il direttore generale dice che il clima è sereno ma non sembra essere così. Ci sono giocatori che percepiscono stipendi molto alti che non sembrano interessarsi della sorte della Fiorentina. Nessuno si sarebbe mai aspettato niente del genere, e adesso siamo arrivati al terrore assoluto di non sapere come invertire il trend e questa è la cosa peggiore per una squadra che non è stata costruita per lottare per salvarsi fino all'ultima giornata. Tutto il caos parte dalle dimissioni di Palladino, e ci sarebbe da capire cosa c'è dietro quel gesto. Sarebbe da capire se chi è arrivato è all'altezza di chi non è rimasto lo scorso anno o se solo scommesse. Kean sembra essere tornato quello della Juventus mentre dovrebbe essere un trascinatore. Ci sono tanti scricchiolii e allo stesso tempo non si sente la voce del Presidente. Con questo non voglio dire che la dirigenza è inesistente, ma ci sono dei momenti in cui il padrone deve intervenire; così come fa De Laurentis a Napoli. Lo stadio un fattore? I lavori c'erano anche lo scorso anno. Alibi di questo genere servono per sfuggire al problema.
