Bardazzi: “Kean è imprescindibile ma così non va. La società deve dare una scossa”

Il giornalista Leonardo Bardazzi è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la situazione in casa viola dopo la sconfitta di Reggio Emilia.
Vanoli deve portare le sue idee e schierare la squadra che crede possa rendere meglio in campo; la Fiorentina ad ora non ha gioco, non pressa.. la Fiorentina non è una squadra. Kean è il nostro valore aggiunto, ma vuole diventare un campione non può litigare per un calcio di rigore o smettere di giocare perché non lo ha calciato lui; adesso conta la Fiorentina. La squadra ha un bisogno devastante di lui, è imprescindibile e per questo non è giustificabile ciò che è stato visto sabato e una società come la Fiorentina deve farglielo notare. La scossa deve arrivare inizialmente dalla società.
In due ore di conferenza stampa non è mai stato nominato il nome di Commisso. La mia sensazione è che il comune si stia preparando a fare da solo. Anche Ferrari ha detto che se non c'è l'accordo il 31 dicembre la Fiorentina se ne tira fuori e, visto che il cronoprogramma del secondo lotto non arriverà entro quella data, o si ritira questo ultimatum o il comune di Firenze proseguirà da solo.
