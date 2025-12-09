Viola News
Trevisani: “La Fiorentina aveva contattato questo allenatore. Bravo a non andare”

Riccardo Trevisani
Il retroscena di Riccardo Trevisani
Redazione VN

Riccardo Trevisani ha rivelato un retroscena che riguarda la panchina della Fiorentina e Daniele De Rossi. Ecco il suo passaggio sull'attuale allenatore del Genoa, riportato da Cronache di Spogliatoio:

De Rossi ha semplicemente cercato di far giocare il Genoa con un po’ più di pallone, e in quattro partite la squadra ha segnato nove gol, un dato incredibile rispetto a quanto accadeva prima. Inoltre, mantiene una media di due punti a partita simile a quella registrata quando aveva preso in mano la Roma. La Fiorentina lo ha contattato, anche se con ritardo, proprio mentre stava per accettare l’offerta del Genoa. Ha fatto bene a non andare, soprattutto considerando le circostanze, ma il Genoa ha mostrato una volontà molto più decisa di averlo. Questo si nota da come la società lo sta supportando in ogni aspetto e, probabilmente, continuerà a farlo anche nella gestione del mercato di gennaio

