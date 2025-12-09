La Fiorentina non può permettersi di sbagliare, neppure in Conference League. Giovedì alle 18:45 i viola di Paolo Vanoli sfideranno la DInamo Kiev allo stadio Franchi. La Fiorentina è reduce da due sconfitte di fila con Mainz e Aek Atene e deve immediatamente rialzare la testa anche nella competizione continentale. Ecco dove vederla in tv e streaming.