La Fiorentina non può permettersi di sbagliare, neppure in Conference League. Giovedì alle 18:45 i viola di Paolo Vanoli sfideranno la DInamo Kiev allo stadio Franchi. La Fiorentina è reduce da due sconfitte di fila con Mainz e Aek Atene e deve immediatamente rialzare la testa anche nella competizione continentale. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Dove seguirla in Tv e radio—
|Giovedì 11 dicembre, ore 18:45
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Sky Sport 1
|Streaming
|SkyGo, Now
|Telecronaca
|Massimo Marianella e Massimo Gobbi
|Radio
|Radio Bruno
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
