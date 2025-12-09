Viola News
Fiorentina-Dinamo Kiev, giovedì alle 18:45. Dove vederla in tv e streaming

Dove vederla
Tutte le info per seguire il match
La Fiorentina non può permettersi di sbagliare, neppure in Conference League. Giovedì alle 18:45 i viola di Paolo Vanoli sfideranno la DInamo Kiev allo stadio Franchi. La Fiorentina è reduce da due sconfitte di fila con Mainz e Aek Atene e deve immediatamente rialzare la testa anche nella competizione continentale. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove seguirla in Tv e radio

Giovedì 11 dicembre, ore 18:45Stadio Artemio Franchi
TVSky Sport 1
StreamingSkyGo, Now
Telecronaca Massimo Marianella e Massimo Gobbi
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

