Bocci: “Parole Commisso? Una cosa mi ha sorpreso. Vi dico che farei”

È evidente che la Fiorentina non ha intenzione di cambiare il tipo di struttura. L’unica cosa che mi ha sorpreso dell'intervista di Commisso è quando dice che a fine stagione si faranno i conti. Serve un esperto di calcio, per me Cesare Prandelli, che con la sua esperienza può dare un aiuto per uscire da questa situazione. Prandelli ha consentito a Vlahovic di fare il salto di qualità definitivo. Può essere un aiuto per Vanoli che mi sembra sopraffatto dalla situazione. La vicenda Gudmundsson ad esempio l’ha gestita malissimo. La Fiorentina non è una squadra, non è più una questione tattica. Cagliari, Verona sono squadre che ci mangiano. Se fossi la società toglierei i social e farei fare meno dichiarazioni possibili. Devono chiudersi nello spogliatoio e dirsi tutto. Chi non se la sente lo dice e sta in panchina. Bisogna ritrovare Kean.