Stefano Fiore, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto su Radio Bruno:
La ricetta di Fiore: "Mettere tutto da parte, soprattutto l'io. A me è capitato"
Difficile trovare una ragione, i problemi sono tanti e sommati fanno un problemone. Bisogna prenderne atto, evitare di piangersi addosso e non farsi prendere dallo sconforto. Mettere tutto da parte, soprattutto l'io e andare avanti con professionalità. A volte vai in vantaggio e puoi impostare una partita di rimessa, e invece un gol ti paralizza, come è successo contro il Sassuolo.
Si possono creare delle dinamiche fra nuovi e vecchi a volte abbastanza strane, a me è capitato in passato, giocando ogni tre giorni quando le cose non vanno bene. Certo, in coppa c'è subito la possibilità di riscatto, ma in questo momento alla Fiorentina servirebbe la massima concentrazione sul nuovo obiettivo.
