Lucchesi: “Commisso? Ecco cosa penso. Interventi radicali non sempre funzionano”

L'ex dirigente Fabrizio Lucchesi, ai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso sul momento della Fiorentina in vista della partita di Conference League:
Le parole di Commisso sono scontate e le leggo al contrario. Se la volesse vendere non direbbe mai che è in vendita. Non mi sembra ci sia una grande rilevanza. Mi auguro che stiano lavorando per trovare una soluzione tecnica al momento drammatico. La Fiorentina rischia seriamente proprio nell'anno in cui sono stati fatti certi investimenti. I giocatori stanno facendo poco. Qualche volta smontare e rimontare funziona, è uno strumento radicale. E' meno traumatico cercare di fare degli interventi mirati. Per fare certi interventi bisogna conoscere la situazione interna. L'intervento radicale però è difficile per una società che non sa che vuole fare.
