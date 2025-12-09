Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del momento viola. Tra i vari temi si è soffermato su Piccoli:
Firicano si fida di Piccoli: “Giocatore da Fiorentina, ma deve avere fiducia”
Piccoli? Lo consideravo adatto alla Fiorentina già in passato e continuo a pensarla allo stesso modo. Arriva dal Cagliari e conosce bene le dinamiche di chi deve lottare per evitare la retrocessione; per le sue caratteristiche può inserirsi bene in una squadra come quella viola, attualmente impegnata in questa sfida. Il legame con Firenze non si è ancora consolidato, si tratta di un investimento rilevante e credo che concedergli fiducia potrebbe rappresentare una possibile soluzione, soprattutto in un momento complicato in cui gli altri attaccanti non stanno dando il meglio di sé.
